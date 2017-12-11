欧元债市：欧美央行会议在即，德国/美国公债收益率差接近八个月最阔

* “跨大西洋收益率差”为4月以来最阔

* 预计美国将升息，而欧洲央行将谨慎行事

* 葡萄牙公债收益率处于两年半低位，因惠誉可能上调评级

路透伦敦12月11日 - 德国10年期公债较可比美国公债的收益率差周一接近4月以来最阔水准，因欧洲和美国的财政和政策走向相背离。

欧洲央行和美国联邦储备理事(美联储/FED)本周均将召开会议，尽管欧元区和美国经济都在回升中，但货币政策走向料将互相背离，因美国总统特朗普推进税改，有可能使美国经济面临过热风险。

投资者因此开始消化继美联储本周几近笃定升息后，2018年还将升息数次。

虽然较短期公债收益率受到的升息预期压力最明显，美债收益率曲线为10年来最平，但较长期公债收益率也受到影响，特别是在上周美国政府被迫关门的风险得到避免后。

“政治风险正令美国长期公债收益率承压，但市场（仍然）押注美联储明年升息三次。”德国中央合作银行(DZ Bank)分析师Rene Albrecht表示。“欧元区则是截然相反的情况。利率倾向下降，我预计公债将在当前价位整固，直至年底。”

10月，欧洲央行将购债计划延长至至少到2018年9月，预计当前的低利率水平延续至2019年。

10年期美国公债和德债公债的利差在周一达到208.5个基点，略低于12月初触及的八个月高位209个基点。

大多数高评级欧元区公债的收益率都持平或小跌，Tradeweb报价显示，10年期德债收益率下跌1个基点至0.29%。

葡萄牙10年期公债收益率触及两年半低位的1.78%，之后再次走高，惠誉将于周五发布主权评等决定。（完） (编译 刘静；审校 李军)