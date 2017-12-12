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欧元债市：欧元区公债收益率上涨，受英债收益率跳升和油价上涨带动
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2017年12月12日 / 下午5点52分 / 1 天前

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，受英债收益率跳升和油价上涨带动

1 分钟阅读

* 英债走势带动多数欧元区公债收益率升1-5个基点

* 欧元区通胀指标小涨，因油价攀升

路透伦敦12月12日 - 欧元区借款成本周二全线被推高，此前英债收益率上升，且油价走强带动通胀预期。

英国公布11月消费者物价意外升至近六年最高后，英债收益率上涨。

英国10年期公债收益率升2个基点，报1.22%，将欧元区公债收益率从今日低点拉回。

油价可能也给公债收益率带来推动，布兰特原油期货价格升穿每桶65美元，为2015年来首见。

“欧债收益率被英债走势推高，英国稍早公布通胀数据后，英债遭小规模抛售，”荷兰合作银行策略师Richard MacGuire表示。

“但重要的是要记住，收益率的整体趋势是下跌。即便是英债，昨日价格也强劲上涨。”

核心欧元区公债收益率升1-3个基点，德国指标10年期公债收益率升2个基点，报0.31%。

英国央行上月进行了十年来首次加息，以应对通胀上升。投资者正在关注央行多快会再度加息的信号，央行将在周四举行会议。

高通胀通常会推高收益率，因为投资者考虑加息的可能性增强。评估欧元区长期通胀的一个关键指标--五年期和五年期损益平衡远期通胀率也小幅走高，逼近1.70%。

葡萄牙公债盘初表现优于整体市场，其10年期公债收益率最低跌至2015年4月来最低，因不久后信用评等机构惠誉可望恢复葡萄牙的投资级评等。

不过，受英债走势影响，葡萄牙10年期公债收益率强劲反弹，升至1.84%，当日大涨5个基点。

南欧公债表现逊色，收益率升5个基点。南欧国家公债被看作是超宽松货币政策的最大受益者。(完) (编译 李军; 审校 母红)

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