欧元债市：公债收益率从数月高位回落，市场在上周遭抛售后稍作喘息

* 在欧洲央行管委韩伟森讲话后，德国10年期公债收益率触及日高

* 欧元区公债在上周遭抛售之后稍作喘息

* 德债收益率从五个月高位回落

路透伦敦1月15日 - 欧元区借款成本周一从数月高位回落，之前是有关欧洲央行或比预想更快地结束大规模刺激措施的预期，引发了债市的卖盘。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)周一晚对德国股市日报表示，如果经济和通胀如目前预期发展，ECB可能在9月后一步结束规模达到2.55万亿欧元的购债计划。

韩伟森讲话后，德国10年期公债收益率触及日高0.528%，但仍低于上周五触及的五个月高位0.54%。

上周投资人开始将欧洲央行升息预期提前，快速结束购债计划的暗示可能进一步提振市场押注。

欧洲央行曾表示，结束购债后“很久”才会开始首次加息，市场解读为需要约三至六个月。

一周来关于日本和欧元区结束大规模刺激措施的言论甚嚣尘上，令固定收益产品人气受到打压。

周一尾盘，多数核心10年期欧元区公债收益率跌0-2个基点，远低于上周触及的数月高位。

二线公债收益率小涨，意大利10年期公债收益率升穿2%，西班牙10年期公债收益率小涨至1.53%，当日升2个基点。

分析师称，本周大量赎回及较上周更少的新债发行，亦支撑了本地区债市。(完) (编译 李军; 审校 母红)