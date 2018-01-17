欧元债市：收益率下跌，欧洲央行仍主导走势

* 大多数欧元区公债收益率下跌

* 德国两年期公债收益率触及六个半月高位

路透伦敦1月17日 - 大多数欧元区公债收益率周三下跌，因欧洲央行利率决策者不急于暗示很快改变政策立场的迹象安抚了紧张不安的投资者。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在周三发表的采访中称，他不排除货币政策仍会继续“在很长一段时间内保持非常宽松”。

此前路透援引消息人士报导称，欧洲央行不太可能在下周的会议上放弃购债承诺。德国央行总裁魏德曼在周二晚间刊出的一篇专访中称，分析师对明年中升息的预期大致符合欧洲央行自身的指引。

“当前市场对欧洲央行官员的讲话非常敏感，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann称。

“发生变化的是，欧洲央行官员的讲话现在变得更加平衡了。”

周三发布的数据确认，12月欧元区通胀仍迟滞，年通胀率为1.4%。

大多数长债收益率全日下跌0-2个基点，但南欧国家公债收益率略升，部分扳回了上日录得的大幅跌幅。希腊五年期公债收益率跌至9月以来最低，报2.788%，延续了之前的跌势，因预计希腊将在今年退出救助计划。

债券市场愈发关注欧洲央行官员的表态，投资者试图评估央行将于何时结束资产购买计划并开始升息。

一个债市人气转向防守的迹象是，德国两年期公债收益率DE2YT-TWEB周三触及六个半月高点并持于该水平，报负0.57%。

美国两年期公债收益率升至2.04%，为2008年以来最高。通胀率和利率上升预期继续推动收益率攀升。

加拿大央行周三升息25个基点，将指标利率上调至1.25%，凸显主要央行正在撤走金融危机后实施的超宽松货币政策。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)