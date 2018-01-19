欧元债市：西班牙和德国公债收益率差大幅缩窄，料西班牙评级被上调

* 西班牙公债反弹，料惠誉上调评级

* 西班牙/德国收益率差缩窄至93.9个基点

* 高等级欧元区公债收益率持平至小幅走高

路透伦敦1月19日 - 西班牙和德国公债收益率差周五大幅缩窄，因市场预期西班牙将获得欧元区债务危机以来的首个“A”级评等。

惠誉将于周五晚些时候评估西班牙主权信用评级，分析师预计经济改善和政治风险下降将促使惠誉将西班牙评级从BBB+上调至A-。

这将是2012年初以来西班牙首次恢复A级评级。2012年初欧债危机最严重时三家主要信评机构均下调了西班牙主权评级。

周五，大部分高评等欧元区公债收益率持平至小幅走高，西班牙10年期公债收益率下跌6个基点，至一个月低位的1.43%。

这导致西班牙与德国10年期公债利差收窄至93.9个基点，并一度触及92.5个基点的2015年3月以来最窄。

“我们目前认为，惠誉将西班牙评级上调一个级距的可能性要略高于确认BBB+评级可能性，”西班牙对外银行(BBVA)策略师Jaime Costero Denche称，“所有主要评级机构都将上调对西班牙的评级，只是时间问题。”

目前穆迪对西班牙评级为Baa2，标普全球给西班牙的评级为BBB+。

美国10年期公债收益率周五早盘升至2.64%，为逾三年来最高，因周四晚些时候参议院在为避免政府关停的拨款议案立法时遇到阻碍。

因此，高等级欧元区公债收益率开盘走高1-2个基点，但尾盘持平至下跌2个基点。

德国10年期公债收益率小跌至0.503%。(完) (编译 刘静；审校 李军)