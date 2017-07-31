欧元债市：南欧公债收益率下滑，因欧元区通胀率持稳

* 欧元区通胀率仍远低于欧洲央行目标

* 分析师称可能会循序渐进地解除刺激措施

* 意大利、葡萄牙和西班牙公债收益率跌3-7个基点

路透伦敦7月31日 - 南欧国家公债收益率周一下滑，因欧元区7月通胀率仍远低于欧洲央行目标水平，因此央行很快开始解除货币刺激的可能性下降。

周五欧元区公债收益率全线上扬，德国10年期公债收益率触及19个月高位，之前公布的数据显示德国7月通胀率升幅达1.5%，超过多数分析师预估的1.4%。

但这种走势却未能长久，多数分析师意识到，这个出乎意料的数据并不足以有效影响整个欧元区。

欧盟统计局公布，欧元区7月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.3%，涨幅与6月持平并与路透调查分析师的预估一致。

欧洲央行的通胀目标为“略低于2%”。

欧元区核心通胀率升至1.3%的四年高位，6月失业率降至2009年以来最低水准，但仍不足以推动收益率大幅波动。

“这是朝着正确方向迈出的一步，但不足以让市场重新为公债价格定价，”瑞穗银行策略师Antoine Bouvet称。

“缩减刺激举措预期已经被消化了，所以当有好消息和取得进展时，不会让市场重新评估其观点。”

周一，意大利、西班牙和葡萄牙公债表现优于其他欧元区公债，收益率下降3-7个基点不等。这三国的公债被视为欧洲央行购债计划的最大受益者。

评级较高公债的收益率普遍持平。

葡萄牙和德国10年期公债收益率差收紧至2016年1月以来最窄的232个基点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)