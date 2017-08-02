欧元债市：南欧国家公债与德债收益率差接近数周低点，因投资者锁定回报

* 逐步撤走刺激政策的鸽派立场，增强了收益率较高公债的吸引力

* 意大利/德国公债收益率差为全年最低的152个基点

路透伦敦8月2日 - 南欧国家公债相比于德国公债收益率(殖利率)之差周三接近数周低点，投资人买入高风险资产并锁定高回报。

本周欧元区政府公债，尤其是低评级的南欧国家公债受到追捧，此前西班牙和意大利公债收益率上涨提升了它们的魅力。

分析师称，公债供应减少以及欧洲央行将逐渐撤回刺激政策的预期也刺激了买需。

“从投资人的角度来看，目前要做空欧元区政府公债的成本过高。人们或将放弃全部利差交易，”ING策略师Benjamin Schroeder表示，他所指的是投资人以低利率借款并买进高收益债券的策略。

他说，“等上两个月，待缩减刺激策略明朗化之后，再来重新考虑仓位会比较好。”

自从欧洲央行总裁德拉吉6月底暗示对调整政策持开放态度之后，多数欧元区政府公债收益率大幅上涨。

目前市场预期欧洲央行将在秋季宣布缩减2万亿(兆)欧元买债计划，然后在2018年开始实际撤回刺激。

德国10年期借款成本在6月27日德拉吉发表讲话后数周翻涨一倍。

低评级的意大利、西班牙及葡萄牙政府公债收益率也在这段期间大涨。但目前收益率偏高的背后是相对温和的政治背景，意味着这对于投资人而言具有一定吸引力。

南欧国家政府公债与德国可比公债的收益率之差处于数周以来最低水准。

例如意大利10年期公债与德国可比公债间的利差来到152个基点，接近全年最窄水准，周二曾触及该水准。

多数欧元区政府公债收益率周三持平或小幅走低。

德国央行周三称，债务管理局续发24.16亿欧元票息为0.50%的10年期德债，最低得标价格为100.13。

10年期德债收益率日内下跌近1个基点，报0.48%。(完) (编译 刘静；审校 母红)