欧元债市：欧元区公债收益率跟随英债收益率下降，因英国央行按兵不动

* 英国央行决策者按兵不动

* 英国公债收益率下降，拖低欧元区公债收益率走低

* 对收紧货币政策达成全球共识的忧虑得到缓解

路透伦敦8月3日 - 欧元区公债收益率周四全线下跌，此前英国央行维持利率不变，减弱了对全球央行可能一致收紧货币政策的担忧。

因全球第五大经济体面临着脱欧影响的不确定性，英国央行下调了今明两年经济增长预估，并以6:2的投票结果决定维持利率在历史低位0.25%不变。

6月会议上5:3的投票结果是英国10年来最接近升息的一次，今日的投票结果分歧要小一些，但央行总裁卡尼和其他高官重申，未来三年加息次数或比投资者预期的稍多，可能一年内就会开始加息。

结果公布后，英国公债收益率大幅下挫，10年期英债收益率下跌8个基点，至1.15%，随后，欧元区公债收益率也下挫。

德国10年期公债收益率触及一个月低位的0.46%，全日下跌3个基点。其它大部分欧元区公债收益率全日也下跌3-4个基点。

“自从欧洲央行总裁德拉吉在葡萄牙辛特拉发表讲话后，市场担心全球央行会朝着收紧货币政策协调行动，”瑞穗策略师Peter Chatwell称，“我认为英国央行会议缓解了这种担忧。”

周四，德国和英国指标公债收益率差缩窄至70个基点，距离7月中触及的近11个月最窄的65个基点不远。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)