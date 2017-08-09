欧元债市：德债收益率跌至六周低位，因朝鲜紧张情势激发避险买需

* 朝鲜称考虑导弹袭击美国领土

* 特朗普称朝鲜对美威胁将招致“火与怒”

* 投资者寻求高评等公债和其它安全资产避险

* 美国、德国和英国公债收益率跌至六周低位

路透伦敦8月9日 - 欧元区较高评级公债收益率周三跌至六周低位，美国与朝鲜之间关系紧张，刺激投资人对避险资产的需求。

朝鲜(北韩)周三称，考虑导弹打击关岛。数小时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“火与怒”。

朝鲜毫不掩饰想要开发射程能够到达美国本土的核导弹的计划，朝鲜表示，洲际弹道导弹是防御美国敌意的正当手段。该国长期以来一直指责美韩军演加剧了紧张局势。

口水战升级震撼金融市场，投资者因此将资金转向通常在危机时期表现良好的资产。

德国10年期公债收益率与可比美债一同下跌，黄金和日圆、瑞郎等也是主要受益方。

“特朗普关于朝鲜的说法引发紧张情绪，人们担心特朗普是不是真的会说到做到，”Think Markets驻伦敦首席市场分析师Naeem Aslam称, “这时候通常的交易都是投资者纷纷寻求避险。”

德债收益率跌5个基点至0.42%，为6月29日以来最低。

美国和英国10年期公债收益率也触及六周低位。美国10年期公债收益率跌6个基点至2.22%。(完) (编译 刘静；审校)