FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 天前
欧元债市：欧元区公债收益率普遍上涨，因日本GDP数据强于预期
#半岛局势
#中美贸易
#路透精英汇
#“通俄门”
#图片精选
频道
专题
朝鲜地图透露向关岛附近水域发射导弹的详细计划
半岛局势
朝鲜地图透露向关岛附近水域发射导弹的详细计划
特朗普授权调查中国知识产权操作 游说团体吁谨慎行事
时事要闻
特朗普授权调查中国知识产权操作 游说团体吁谨慎行事
特朗普启动NAFTA重新谈判 料引起与汽车行业的矛盾
国际财经
特朗普启动NAFTA重新谈判 料引起与汽车行业的矛盾
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#债券
2017年8月14日 / 早上7点56分 / 1 天前

欧元债市：欧元区公债收益率普遍上涨，因日本GDP数据强于预期

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦8月14日 - 欧元区公债收益率周一普遍上升2-3个基点，在日本发布强于预期的经济增长数据后，收益率从近期低点反弹。

日本第二季经济增长速度为两年多来最快，得益于消费者支出和资本支出均创下逾三年来最大增幅，凸显出内需更加强劲。

该数据进一步支撑了市场的预期，即全球经济正在改善，央行能够开始撤出非常规货币刺激措施。

德国10年期公债收益率盘初上涨2.5个基点至0.41%，其它欧元区10年期公债收益率也大都是这种走势。

指标10年期日债收益率日内持平，10年期美债收益率上涨2.4个基点。

“这成为日本经济增长如何影响央行的扩张立场的问题，”德国中央合作银行(DZ Bank)策略师Daniel Lenz表示。

“美联储和欧洲央行即将公布会议记录，德国央行执委多姆布雷特也将发表讲话，本周我们或许会有更多发现。”

美联储和欧洲央行将在周三和周四公布7月会议记录，多姆布雷特周一稍晚将在南非发表有关欧洲和欧元前景的讲话。

意大利和德国10年期公债收益率之差缩窄至161个基点，上周最宽时达到166个基点。这是衡量市场冒险意愿的一个重要指标。 (完) (编译 王兴亚/李春喜 审校 张涛/王洋)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below