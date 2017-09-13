欧元债市：公债收益率守住涨幅，奥地利百年债发行引领供应过剩

* 奥地利出售35亿欧元百年债，震惊市场

* 德债指标公债收益率持于高位，接近0.4%

* 德国、意大利公债标售增加供应过剩压力

路透伦敦9月13日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周三接近前一交易日所及高位，此前奥地利称将发售35亿欧元的100年期公债，而且欧元区内其他国家也有债待售。

在发债安排较满时，债券收率往往会上升。本周发债计划尤为拥挤，各国政府及政府支持的实体纷纷赶在下一次欧洲央行会议之前进入债市。

“我认为所有人都预期欧洲央行会在10月份宣布削减刺激计划，所以他们想尽力在那之前敲定交易，”ING策略师Martin van Vliet称。

“不过奥地利宣布交易规模之后，昨天下午期限较长公债卖盘确实加快，”他说。

奥地利周二成为欧元区首个通过银团公开发售100年期公债的国家，35亿欧元的规模高于此前相关纪录。

过去比利时和爱尔兰也曾发售过“百年债券”，但只是通过定向发售，规模均在5,000万至1亿欧元之间。

周三多数欧元区政府公债收益率徘徊在周二触及的高点附近。

10年期德债收益率升至0.4%，周二单日涨幅创下7月初以来最大，现在远远高于上周五触及的低点0.286%。

意大利和德国10年期公债收益率差扩阔至163个基点，这是预示风险人气的一个关键指标，但分析师称，意大利发债也是收益率差走阔的部分原因。(完) (编译 刘静；审校 李军)