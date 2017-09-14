欧元债市：德国10年期公债收益率触及三周半高位，因美国通胀数据强劲

* 欧元区公债收益率下跌，因供应压力缓解

* 爱尔兰出售公债

* 市场关注英国央行和美国通胀数据

路透伦敦9月14日 - 德国10年期政府公债收益率(殖利率)周四升至三周半高位，因美国消费者物价上涨重燃了世界最大经济体12月升息的押注。

德国公债收益率从上周末所及两个半月低位上涨逾13个基点。

债市周五开始遭遇抛售，此前有报告称欧洲央行利率决策者上周同意将开始削减债券购买计划。本周卖盘加快，因市场准备迎接超过150亿欧元的债券供应。

周四下午抛售加剧，因美国好于预期的消费者物价数据重燃了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在今年第三次升息的预期。

两年期美债收益率被推升至七周高位，通常与其他主要经济体公债走势一致的德国10年期公债收益率也升高至0.42%，全日上升一个基点。

收益率上涨，也因此前英国央行决策者称，如果经济继续增长，通胀压力加大，可能需要在未来几个月进行逾10年来的首次升息。

但分析师仍聚焦一系列公债发售，认为这是收益率的主要影响因素。

“供应可能今日有所减少，但仍然是本周的主题，”荷兰合作银行固定收益策略师Lyn Graham-Taylor称。

爱尔兰周四发售10亿欧元公债。

此前奥地利本周稍早意外发售35亿欧元的百年期公债。

德国、荷兰和意大利也进行了标售，欧元区公债供应在经过沉闷的夏季后增加。(完) (编译 刘静；审校 李军)