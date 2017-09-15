欧元债市：英债推高欧债收益率，因英国央行加入鹰派行列

* 英国央行从“鸽派领袖”变成“鹰派”后，债市开始抛售

* 德国10年期公债收益率触及一个月高位，此前英债收益率急升

* 经济学家预计欧洲央行将于10月宣布缩减刺激

* 美国升息预期加大，因国内消费者物价强劲

路透伦敦9月15日 - 欧元区公债周五恢复抛盘，此前英国央行决策者的鹰派言论支持发达国家央行全体转向收紧模式的观点。

但朝鲜周四晚间再度试射导弹，造成许多投资人重返德债等避险资产。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛的言论再次推高收益率，这位之前曾大力主张维持利率在历史低位的决策者称，未来几个月英国央行可能需要升息。

“这样的言论表明，像弗利葛这样鸽派领袖人物，也加入到认为未来几个月需要收紧政策的行列，”荷兰合作银行利率策略负责人Richard McGuire称。

“此前英国央行在周四发布鹰派信号，所以收益率被推高不足为奇。”

周五英国10年期公债收益率最高升10个基点，至1.34%。

欧元区公债收益率之后被推高，世界主要经济体的公债走势通常彼此一致，因投资者在它们之间转换资产。

德国10年期公债收益率触及一个月高位的0.45%，全日升2.5个基点，较前日低位高近5个基点。

其它欧元区公债收益率全日升1-2个基点。(完) (编译 刘静；审校 李军)