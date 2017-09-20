欧元债市：公债收益率小跌，观望美联储表态牵动欧洲货币政策前景

* 美联储将在1800GMT发布货币政策决定

* 关注美联储利率轨迹，预计将宣布缩表计划

* 西班牙/德国公债收益率差扩大，因加泰罗尼亚忧虑

路透伦敦9月20日 - 欧元区公债收益率周三小跌，因投资人观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果，以研判今年是否会再度升息。

在美国通胀疲软但全球经济增强的情况下，美联储料将透露是否会进行今年第三度升息，抑或暂时歇手直到通胀加速。

美联储所释出的讯息，对欧元区货币政策前景至关重要，因如果美联储声明暗示今年将再度升息，可能推升美元兑欧元。

欧元走软或激励欧洲央行提早进行缩减刺激措施的计划。欧元/美元今年已累计攀升14%左右。

欧元强劲削弱通胀，已经令欧洲央行缩减购债计划的前景蒙尘。

路透周二报道，欧洲央行(ECB)决策者对于是否在10月会议上敲定结束印钞计划的明确时间看法分歧，他们很有可能至少保留再度延长购债操作的选项。

周三多数欧元区公债收益率跌约1-2个基点。德国10年期公债收益率报0.44%，跌1个基点。

西班牙公债今日表现逊色，围绕西班牙加泰罗尼亚地区独立公投的担忧加重。

西班牙10年期公债收益率升2个基点，报1.46%，较可比德债利差扩阔至103个基点，开盘报99个基点。

德国长债收益率在30年期公债标售后下滑，30年期德债收益率跌2个基点，报1.23%。

美联储政策声明定于1800GMT公布。美联储主席叶伦将于1830GMT举行记者会。(完) (编译 李军; 审校 母红)