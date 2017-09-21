欧元债市：公债收益率升至数周高位，受美联储暗示升息推动

路透伦敦9月21日 - 德国公债收益率(殖利率)周四升至8月初以来高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示，今年将再升息一次。

美联储也宣布，10月将开始缩表。

“虽然10月开始缩表的宣布已早有预告，但点阵图上今明两年中值利率路径维持不变，令市场感到意外，”ING策略分析师Martin Van Vliet称。

这推动两年期美国公债收益率升至2008年11月以来最高，10年期美债收益率触及六周高位2.89%。欧元区公债收益率周四早盘跟随美债走高，全线上涨3-4个基点。

此外，外界大多预计欧洲央行将追随美联储的做法，未来数月朝收紧政策迈进。

欧洲央行总裁德拉吉周四下午将在一个金融稳定性会议上发表讲话，执委普雷特则在欧洲央行“过去低通胀教训，可否做为未来借镜？”会议上担任政策讨论小组主席。

欧元区指标德国10年期公债收益率早盘上升4个基点至0.48%，为8月初以来最高。

德国公债期货开低40个跳动点，至160.92。

今日稍晚，西班牙将标售40-50亿欧元债券。一天前马德里与加泰罗尼亚地区之间的紧张关系，导致数以万计的抗议者在巴塞罗那街道游行。

西班牙公债周四表现与其他欧元区公债基本一致，其中10年期公债收益率升4个基点至逾1.50%，为近一个月来首见。

西班牙与德国10年期公债收益率之差持稳在102.5个基点。(完) (编译 蔡美珍/许娜；审校 张明钧/汪红英)