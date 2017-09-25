欧元债市：南欧公债遭抛售，因梅克尔在德国大选中以微弱优势胜选

路透伦敦9月25日 - 南欧公债周一早盘遭遇抛售，此前德国总理梅克尔在周日大选中意外以微弱优势胜选，引发外界担忧德国将出现对欧元区更为强硬的立场。

梅克尔赢得第四个总理任期，称她预计在圣诞节前组建执政联盟。

但极右翼的支持率飙升削弱了梅克尔。梅克尔或不得不与亲商的德国自由民主党(FDP)和绿党组建“牙买加”联盟的可能性令投资者不安。

“亲市场的FDP，以及部分基督教民主党(CDU)/基督教社会联盟(CSU)反对加深欧元区金融一体化，”摩根士丹利的分析师在一份报告中称。

“作为对减免债务的交换，FDP或许将坚持要求希腊退出欧元区。这对欧元和二线国家来说是一股逆风。”

的确，评级较低的西班牙、意大利和葡萄牙公债遭遇抛售，10年期公债收益率全都上升3个基点。

意大利-德国10年期公债收益率之差 处在两周半最阔水平168个基点。

德国10年期公债收益率小跌至0.44%。

奥地利和荷兰等其他国家高评级公债的收益率也大多下挫。

周一稍晚将有多位欧洲央行官员讲话，届时或许会有欧元区货币政策前景的线索出炉。

欧洲央行执委莫尔许在葡萄牙与欧洲央行联合举行的央行风险管理会议上作主旨演讲(0915GMT)。欧洲央行总裁德拉吉出席欧洲议会的经济及货币事务委员会(ECON)听证会(1300GMT)。欧洲央行执委科尔主持有关“撤出非标准货币政策”的小组讨论(1445GMT)。

本周尾段将公布的欧元区通胀数据也将得到密切关注。(完) (编译 王琛/许娜；审校 李春喜/杜明霞)