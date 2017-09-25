欧元债市：南欧公债跑输，担心德国政府出现反对加深欧元区金融一体化声音

* 二线国家公债收益率差走阔，此前梅克尔支持率下降

* 执政联盟可能给欧元区深化一体化带来障碍

* 德债收益率录得近七周以来最大单日跌幅

路透伦敦9月25日 - 南欧公债周一跑输，此前德国总理梅克尔在周日大选中意外以微弱优势胜选，引发外界担忧德国将出现对欧元区更为强硬的立场。

梅克尔赢得第四个总理任期，但极右翼的支持率飙升削弱了梅克尔。梅克尔或不得不与亲商的德国自由民主党(FDP)和绿党组建“牙买加”联盟的可能性令投资者不安。

一些人还认为，德国大选结果可能导致欧洲央行希望缩减刺激举措的政策路径变得复杂。刺激举措自2015年推出以来压低了借贷成本。

“亲市场的FDP，以及部分基督教民主党(CDU)/基督教社会联盟(CSU)反对加深欧元区金融一体化，”摩根士丹利的分析师在一份报告中称。

评级较低的西班牙、意大利和葡萄牙公债遭遇抛售，10年期公债收益率早盘全都上升3个基点。

随着交易的展开，二线公债价格收复了失地，但全日仍跑输，较高评级的欧元区公债收益率下跌4-5个基点。

意大利-德国10年期公债收益率之差 触及三周最阔水平约170个基点。

德国10年期公债收益率尾盘触及11日低位的0.395%，全日下跌6个基点，因针对朝鲜局势出现新的不安情绪。

朝鲜外长周一称，美国总统特朗普已经向朝鲜宣战，该国保留采取应对举措的权力。

奥地利和荷兰等其他高评级国家公债的收益率也大多下挫。 (完) (编译 刘静；审校 李军)