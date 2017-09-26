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欧元债市：德债企稳，投资者注意力转向美联储主席讲话
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2017年9月26日 / 早上7点48分 / 22 天前

欧元债市：德债企稳，投资者注意力转向美联储主席讲话

1 分钟阅读

路透伦敦9月26日 - 德国公债收益率周二企稳，之前曾创下七周以来的最大单日跌幅。投资者目前等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦将发表的讲话，期望获悉有关美联储收紧货币政策的计划。

德国10年期公债收益率周一下跌6个基点，因德国大选结果对于总理梅克尔而言意外疲弱，并且朝鲜指称美国已经宣战。

当欧洲周二交易时段在展开后，德债收益率小升，分析师称是因为叶伦将于1645GMT发表的讲话成为市场关注焦点，演讲主题是“增长前景：重估基本面”。

投资者将剖析叶伦的讲话、以及其他美联储官员周二的发言内容，寻找有关联储是否将坚持12月升息计划的线索。

“投资者目前并不完全清楚美联储官员发出鹰派暗示的风险，”瑞穗策略师Antoine Bouvet表示。

“美联储目前重新回到了希望至少能够彰显乐观看法，而且市场对未来数月或数季升息次数的预期应该多于当前预期的处境。”

据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch工具，货币市场走势显示，12月升息机率为70%，但2018年进一步升息的机率仅有20%。

分析师称，油价涨至26个月高位提振通胀，以及即将出售两年期德国公债，也都应该会给公债收益率带来持续的上行压力。(完) (编译 高琦/许娜；审校 张明钧)

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