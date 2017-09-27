欧元债市：叶伦讲话和特朗普税改期望推高欧元区公债收益率

* 德债收益率升6个基点

* 美国10年期公债收益率触及八周高位

* 叶伦坚持逐渐升息观点

* 预计今日晚些时候美国将披露税改计划

路透伦敦9月27日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周三大幅上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦确认了进一步升息前景，市场为特朗普政府推出新税改计划纲要做准备。

美国两年期公债收益率升至2008年10月以来最高，此前叶伦在周二稍晚称，在美国通胀达到2%前维持利率不变是“欠考虑的”。

这为欧洲公债市场交易奠定了基调，随着市场焦点转向美国税改，美欧市场卖盘积聚动能。

美国政府和国会共和党人将于周三稍晚公布一项税改计划。若该计划获得通过，这将是美国总统特朗普1月上任以来取得的首个重大立法胜利。

多数欧元区公债收益率走高3-6个基点。

德国指标10年期公债收益率上升6个基点，至0.47%，较周一触及的11日低点高8个基点。

“基本上，叶伦的讲话强调了她支持收紧货币政策路径的观点，”大和资本市场经济研究部门负责人Chris Scicluna称。

“这激发了今日债市走势，但今日将得到税改的实质性资讯的事实，进一步激活了卖盘，”他称。

分析师指出，欧元区的焦点仍是定于本周末进行的西班牙加泰罗尼亚地区独立公投。

虽然西班牙公债保持了相对的韧性，但分析师表示，债市可能很容易受到投资人情绪骤然转变影响。

西班牙与德国10年期公债收益率差周三持于117个基点。(完) (编译 刘静；审校 李军)