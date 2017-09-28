欧元债市：德国公债收益率触及八周高位，受特朗普税改提议提振

* 10年期德债收益率一度升至0.50%，为8月1日来最高

* 美国公债收益率升至7月来最高

* 美国总统特朗普提出30年来美国最大税改议案

路透伦敦9月28日 - 德国公债收益率(殖利率)周四触及八周高位，在欧债收益率涨势中居前，因美国总统特朗普提出了30年来美国最大税改议案，且强劲数据加大美联储今年再度加息的可能。

但午后德国公布的通胀数据低于预期，限制了公债收益率的升幅，不过多数公债收益率今日仍为上涨。

特朗普的税改提议，计划降低企业所得税率、对小型企业减税、降低个人最高税率，并取消一些被广泛使用的税费减免规定，其中包括一项惠及民主党占主导的高税率州民众的规定。

税改计划重新提振了对于特朗普政策将提振美国经济和通胀率的预期。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦本周证实了进一步升息，在此同时美国优于预期的耐久财订单数据也暗示通胀可能升温。

德国商业银行分析师Rainer Guntermann表示，“市场原本已经放弃特朗普行情的相关交易，如今税改计划有了更多细节。”

“这此同时这也让美联储在未来数月有更多升息的理由。”

投资人对此的反应是在美国和欧洲抛售债券，高评级的欧元区公债收益率(殖利率)上涨1-2个基点。

德国指标10年期公债收益率一度大涨5个基点至0.518%，创八周来最高水准，尾盘回落至0.48%，当日升幅为2个基点。

德国公布，9月消费者物价增幅低于预期，9月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.8%，低于欧洲央行目标。

美国10年期公债收益率日内上涨2个基点至2.33%，其与可比德债的利差一度拉阔至约185个基点，创下7月初以来最阔。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)