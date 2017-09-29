欧元债市：投资者停止抛售公债，此前出炉的德国通胀数据令人失望

* 图表：欧元区二线国家公债收益率表现 tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦9月29日 - 投资者周五重新转向欧元区债券，此前出炉的德国通胀数据低于预期，引发许多人揣测稍晚发布的欧元区通胀数据也可能不尽如人意。

欧元区公债收益率(殖利率)周五下跌，周四则因美国总统特朗普减税计划而遭到重沽。

美国可能增加财政刺激的预期，推动美债收益率上升。通常与其他主要经济体债券保持同步的德国公债收益率周四也触及八周高点。

但德国消费者物价数据遏制了德债涨势。数据显示，德国9月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.8%，仍低于市场预估，亦低于欧洲央行通胀率目标。

“我们看到昨日公布的德国HICP数据逊于预期，这导致德债收益率停止进一步上涨，”德国中央合作银行(DZ Bank)策略师Sebastian Fellechner称。“...我可以想象，受德国数据影响，欧元区通胀数据将略微下滑。”

欧元区9月HICP数据将于今日0900GMT公布。

德国10年期公债收益率基本持平在0.48%，远低于周四高位0.518%。

美国和德国10年期公债收益率之差 略微扩大至184个基点，为7月初以来最高，表明投资者对美国经济成长和通胀的预期暂时要比对欧元区的预期乐观。

投资者将持续密切关注西班牙加泰罗尼亚地区的动向，该地将于周日举行非法独立公投。

加泰罗尼亚2020年2月到期未偿公债与西班牙可比公债收益率之差 接近全年最宽水准。(完) (编译 侯雪苹/许娜；审校 刘秀红/李春喜)