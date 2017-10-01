更正-欧元债市：投资者停止抛售公债，此前出炉的欧元区通胀数据令人失望

(更正：因译文有误，第八段应为“2015年12月来最低”，而非“2015年10月来最低”)

* 公债市场普涨，扭转昨日跌势

* 德国/美国公债收益率差为数月来最宽

* 葡萄牙公债收益率为2015年12月来最低

* 关注西班牙市场，加泰罗尼亚地区即将进行非法公投

路透伦敦9月29日 - 投资者周五重新转向欧元区债券，此前出炉的欧元区9月通胀数据低于预期。

欧元区公债收益率(殖利率)周五普跌，周四公债市场则因美国总统特朗普减税计划而遭到重沽。

美国可能增加财政刺激的预期，被欧元区物价成长乏力所抵消。欧盟统计局周五公布，欧元区9月通胀率初值小于预期，9月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.5%，预估为上升1.6%，远低于欧洲央行近2%的目标。

这可能令欧洲央行缩减货币刺激政策的计划复杂化，欧洲央行可能在10月26日下一次会议上宣布该计划。

“投资人在等待欧洲央行政策面的更多细节，政治面也有一些不确定性，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师Orlando Green表示。

德国10年期公债收益率大跌达3个基点，至0.45%，在通胀数据公布后，触及两日低点，脱离周四触及的高位0.518%。

美国和德国10年期公债收益率之差扩大至7月初以来最高，表明投资者对美国经济成长和通胀的预期暂时要比对欧元区的预期乐观。

葡萄牙10年期公债收益率降至2015年12月来最低，大跌4个基点，报2.368%。

意大利10年期公债收益率触及一周低点2.146%。

投资者将持续密切关注西班牙加泰罗尼亚地区的动向，该地将于周日举行非法独立公投。

加泰罗尼亚2020年2月到期未偿公债与西班牙可比公债收益率之差 接近全年最宽水准，报300个基点。(完) (编译 李军; 审校 刘静)