欧元债市：加泰罗尼亚公投导致西班牙金融市场动荡，债券收益率上扬

路透10月2日 - 西班牙政府借款成本周一大幅上升、股市重挫、欧元大跌，此前西班牙警方强力镇压被当局宣告违宪的加泰罗尼亚公投。

加泰罗尼亚自治区官员称，周日公投中有90%选民选择脱离西班牙，这为该地区单方面宣布脱离西班牙而独立打开了大门。

加泰罗尼亚官员称，在与西班牙镇暴警察的冲突中，有超过800人受伤。

ING全球债券及利率策略主管Padhraic Garvey表示，“是否能实现独立还不明朗。可以确定的是西班牙陷入严重政治危机。”

西班牙10年期公债收益率一度上涨7个基点至1.69%。

西班牙股市指标IBEX指数早盘下跌1.3%，西班牙银行股领跌。

西班牙以外地区受到的影响不大，欧元兑美元小跌0.6%。

西班牙公债收益率大涨亦推动意大利公债收益率升至两个半月高位，10年期意大利公债收益率一度上升5个基点至2.22%。

“西班牙周末事件突显出，欧洲各国政府或跨国组织都尚未拿出可行方案，来削弱致力于分散欧盟的政治力量，”Gavekal Research的James Barnes称。

“当下一轮周期性下行趋势不可避免地到来时，这次威胁失败将明显提高欧洲资产的风险溢价。”(完) (编译 张明钧/许娜；审校 艾茂林/孙茉莉)