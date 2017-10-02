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欧元债市：加泰罗尼亚公投导致西班牙金融市场动荡，债券收益率上扬
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#债券
2017年10月2日 / 下午3点55分 / 16 天前

欧元债市：加泰罗尼亚公投导致西班牙金融市场动荡，债券收益率上扬

1 分钟阅读

* 西班牙政府借款成本大涨

* 欧盟促请西班牙同加泰罗尼亚自治区官员磋商，谴责使用暴力

路透伦敦10月2日 - 西班牙政府借款成本周一大幅上升、股市重挫、欧元大跌，此前西班牙警方强力镇压被当局宣告违宪的加泰罗尼亚公投。

加泰罗尼亚自治区官员称，周日公投中有90%选民选择脱离西班牙，这为该地区单方面宣布脱离西班牙独立打开了大门。

尽管许多分析师预计，危机最终将以给予更多自治权的方式解决，但他们也表示，不确定性可能冲击西班牙经济成长，并影响西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)的政治声誉。

“这对西班牙政府来说可能是最坏的结果－发生了暴力冲突但也没能阻止公投，加泰罗尼亚地区的民意更加极端化。”Eurasia Group分析师Federico Santi表示，他指的是有关在同警察冲突中造成了近900人受伤的报道。

西班牙10年期公债收益率一度上涨10个基点至1.713%。西班牙10年期公债较可比德债利差扩至近四个月最宽。

西班牙信贷违约互换成本也升至近一个月高位。

西班牙公债收益率大涨也推高意大利公债收益率，意大利10年期公债收益率升至两个半月最高的2.26%。(完) (编译 李军; 审校 母红)

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