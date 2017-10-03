欧元债市：西班牙公债收益率触及三个月高位，因加泰罗尼亚紧张局势持续

* 欧元区公债收益率普涨

* 强劲的美国经济数据推高美元

* 欧元走软，令市场继续关注欧洲央行政策前景

* 加泰罗尼亚紧张局势持续，投资人聚焦西班牙

路透伦敦10月3日 - 西班牙10年期公债收益率周二触及近三个月高位，因西班牙加泰罗尼亚地区周末举行非法独立公投后，中央和地区政府的紧张关系持续。

加泰罗尼亚首府巴塞罗那地铁站关闭，纠察队封锁了道路，工人走上街头，抗议西班牙警察周日镇压公投。

公投后，西班牙公债收益率在周一已经大涨，其10年期公债较可比德债收益率差扩阔至6月初来最宽的126个基点。

“我们相信加泰罗尼亚地区的危机不会在短时间内解决，我们认为长期而言将对西班牙的信贷风险状况构成一些威胁，”荷兰合作银行策略师Richard McGuire表示。

“极端的情况下，这会令人质疑这届政府的寿命。”他指出。

上周五，信贷评等机构标准普尔维持西班牙BBB+评等，但表示，如果西班牙政府和加泰罗尼亚地区的紧张局势升级，并开始影响企业信心和投资，其正面的评等展望可能被下调。

尽管今日多数欧元区公债收益率上涨，但西班牙公债仍明显跑输，其10年期公债收益率跳升5个基点，报1.74%，为7月10日来最高。

西班牙主权债违约担保成本周二升至近五个月高位。

多数其他欧元区公债收益率小涨1-2个基点，因强劲的美国数据强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年再升息一次的预期。

美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，美国9月制造业指数从8月的58.8升至60.8，且高于分析师预期。该指数中的各分项指标全都上扬。

今日德国为公共假期，令市场交投清淡。(完) (编译 李军; 审校 母红)