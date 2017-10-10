欧元债市：西班牙公债收益率守在一周低点上方，市场静待政局新动态

路透伦敦10月10日 - 西班牙公债收益率周二持于一周低点上方，因投资者等待加泰罗尼亚独立派领导人的讲话。他可能在此次讲话中要求加泰罗尼亚地方政府宣布独立。

西班牙公债收益率过去几个交易日有所下降，因市场预期经济和政治压力料将令加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特的讲话基调趋于温和。他将在1600 GMT发表讲话。

不过西班牙10年期公债收益率周二稍有上升，一些投资者为加泰罗尼亚单方面宣布独立做准备。

0800GMT，西班牙10年期公债收益率报1.68%，离上周加泰罗尼亚举行非法公投后触及的六个月高点1.81%还有一段距离，但已经摆脱周一低点1.64%。

“看起来未来最可能的情况是，分裂主义者本周宣布独立，使紧张局势升级，”巴克莱分析师Apolline Menut表示。

西班牙政府的一个选项是启动宪法第155条，这让中央政府可以收回下放的权力。

分析师称，这一做法是个“终极选项”，可能激化紧张局势，并进一步损害西班牙首相拉霍伊的声望。

西班牙10年期公债收益率周二最高上涨3个基点，欧洲早盘略微超过1.70%，德国10年期公债收益率持平于0.45%。

BayernLB的策略师Alexander Aldinger表示，西班牙公债的风险溢价“至少”可能会回升至上周的水平，与德国可比公债的收益率之差也可能“大幅走高”。(完) (编译 王洋/李春喜; 审校 高琦/白云)