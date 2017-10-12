欧元债市：意大利公债收益率创近三周最低，此前政府赢得信任投票

* 意大利公债收益率创近三周来最低

* 意大利政府赢得信任投票

* 葡萄牙公债收益率触及2015年12月以来最低

路透伦敦10月12日 - 意大利借贷成本周四降至近三周来最低，此前该国政府在有争议的选举法相关的信任投票中赢得胜利。

该法案可能对反建制的五星运动不利。

表决带动意大利公债与顶级评级德国公债间的利差降至9月底以来最低，同时也提振对二线国家债券的信心。本周西班牙政府与加泰罗尼亚地区就独立议题的对立态势已见缓解。

目前债市投资者关注焦点已从西班牙转至意大利，意大利周四通过了第三项信任投票，周三已经通过了两项。

意大利四大政党中，有三大党都支持这项提议中的投票制度，中左翼的意大利政府希望在大选于2018年5月开始之前使之成为正式法律。

意大利10年期公债收益率跌7个基点，至9月25日以来最低位2.10%左右，后回升至2.12%。

这使意大利10年期公债较可比德债收益率差缩窄至约168个基点。

美联储周三公布上次会议记录后，欧元区多数公债收益率下跌1-2个基点。

葡萄牙10年期公债收益率处于2015年12月以来最低水准。

西班牙10年期公债收益率持稳于1.64%。(完) (编译 刘静；审校 李军)