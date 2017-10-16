欧元债市：多数欧元区公债收益率跌至一个月低位，西班牙债市收复失地

* 大部分欧元区公债收益率触及一个月低位

* 欧洲央行“延长但缩减购债计划”预期支撑市场

* 西班牙债市从加泰罗尼亚局势不安情绪中恢复

路透伦敦10月16日 - 大部分欧元区国家公债收益率周一跌至约一个月最低，受欧洲央行将延长购债时间但缩减购债规模的预期推低。

欧元区公债价格普遍上涨，允许西班牙债市从加泰罗尼亚局势的不安情绪中恢复。

今日大部分时间，西班牙债市跑输其它欧元区市场，因西班牙中央政府可能会直接统治加泰罗尼亚，该地区在10月1日举行了非法独立公投。

西班牙政府称，加泰罗尼亚当局必须在周四前放弃独立努力。

但随着交易的展开，对西班牙公债的卖压减弱，行情发生逆转，出现与欧元区债市同步的走势。

德国和意大利10年期公债收益率触及一个月低位，延续了上周后段的走势，因有报道称，欧洲央行决策者普遍同意在10月会议上降低每次资产购买规模而延长购买计划，对延长时间的看法集中在九个月。

这将西班牙10年期公债收益率推低2个基点，至1.57%，根据路透数据，这是四周最低水平。

“我们仍设法知道加泰罗尼亚的下一步动作，”荷兰合作银行固定收益策略师Lyn Graham-Taylor称，“看似购债计划延长九个月的预期支撑了市场。”

欧元区公债市场收益率全线下跌2-4个基点，德国指标10年期公债收益率创一个月低位的0.37%。（完） (编译 刘静；审校 李军)