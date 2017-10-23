欧元债市：公债收益率下跌，安倍赢得日本大选巩固该国超宽松货币政策

* 安倍赢得日本大选提振股市，削弱日圆

* 日本央行超宽松货币政策预期得以巩固

* 欧洲央行周四开会，将拟定量化宽松政策未来

路透伦敦10月23日 - 欧元区借款成本周一下降，因日本首相安倍晋三领导的执政联盟在提前大选中获胜，为日本继续实施超宽松货币政策打开绿灯。

本周欧洲央行将举行会议，或暗示会谨慎地减弱超宽松货币政策立场，这令全球债市稍感宽慰。

在欧洲央行会议前，欧元区二线评等较低公债表现出色，这些地区对央行的支持政策依赖度最大。

欧洲央行周四预计会宣布削减月度购债规模，同时延长刺激措施的期限，并表态会在未来数年继续致力于维持低利率环境。

意大利10年期公债较可比德债利差缩窄至逾两个月最低，约156个基点。

“有投资人预期周四欧洲央行出台的所有政策选项都将是鸽派的。”荷兰合作银行利率策略师Lyn Graham-Taylor在解释为什么二线公债走强时表示。

日本公债收益率回吐稍早的升幅，因周日安倍晋三赢得大选，巩固了他将保持“再通胀学派”经济政策的观点。

日本10年期公债收益率起初上涨至0.080%，追平本月稍早所及的10周高点，但之后回跌至0.070%，日内持平。

这为欧元区债券市场交易定调，多数10年期公债收益率下跌1-4个基点。

指标德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.43%，自约一周高点0.46%回落。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)