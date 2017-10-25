欧元债市：公债收益率上涨，因预期政策将收紧

* 德债收益率跟随美债走势，英债收益率上涨

* 预计欧洲央行将宣布逐渐撤走刺激政策

* Ifo调查显示，德国10月企业信心增长

路透伦敦10月25日 - 欧元区公债收益率周三上涨，因英国和美国利率升高的预期，给本已受欧洲央行将撤走刺激政策打压的债市增添压力。

德国指标10年期公债收益率接近三周高位0.49%，全日升1个基点，较日低高3个基点，其它欧元区大部分公债收益率也逆转早盘的跌势，全日普遍走高。

收益率走高，因欧洲央行将于明日召开会议，市场预期会议将暗示减少购债计划，因该行将逐渐撤走危机后的刺激举措。

关于谁将是下任美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席的猜测，强于预期的英国经济增长数据，给债券收益率增添了上行压力。

“后市关键事件是欧洲央行会议和新美联储主席，Ifo的数据也不错，”Rabobank策略师Lyn Graham-Taylor在谈到Ifo调查时称。该调查显示，德国10月企业信心增长。

美债收益率触及七个月高位的2.475%，因预期特朗普总统将任命鹰派联储主席。

英国10年期公债收益率也急升5个基点，至1.44%，因英国第三季经济增长意外加速，令英国央行重新回到在下周会议上进行10年来首次升息的轨道。

收益率上涨，帮助德国发债机构标售30亿欧元10年期公债获强劲需求，这在周四欧洲央行货币政策会议前给市场一个令人鼓舞的信号。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)