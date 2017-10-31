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欧元债市：意大利10年债收益率创下2015年7月以来最大月度跌幅
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2017年10月31日 / 晚上6点22分 / 更新于 15 小时前

欧元债市：意大利10年债收益率创下2015年7月以来最大月度跌幅

1 分钟阅读

* 意大利10年债收益率10月急挫34个基点

* 评级上调和欧央行政策提振人气

* 西班牙公债收益率录得2017年最大月度跌幅

路透伦敦10月31日 - 意大利10年期公债收益率10月创下两年多来最大月线跌幅，此前意大利债信评级意外被上调，欧洲央行决定延长购债计划，且意大利通过了新的选举制度。

大部分欧元区公债收益率周二持平，此前发布的数据显示，第三季欧元区经济增速快于预期，失业率降至近九年低位。但10月消费者通胀降至1.4%，此前两个月的增速较快。

相比其它国家公债，意大利和西班牙公债收益率触及多个月新低，最近数日出现一系列令人惊奇的走势。

意大利指标10年期公债收益率下跌2个基点至10个月最低点1.82%。据Tradeweb数据，该收益率本月下降了约34个基点，创下2015年7月以来最大月线跌幅。

意大利公债收益率的跌幅超过其他欧元区公债，原因是近期意大利方面传出利好消息。

意大利议会通过新的选举制度，这料将限制反建制的五星运动(5-Star Movement)，但却有利于主流政治团体，从而舒缓了对将要进行的全国选举的担忧。

此外，欧洲央行虽然削减购买量，但表示会把资产购买计划延长至明年，也提振二线国家债券市场。

标普评级周五将意大利主权信用评级意外上调至“BBB”，为至少30年来的首次上调，提振意大利公债。

“欧洲央行提供了必要的背景，选举法对长期前景而言至关重要，因为对许多人而言，选举风险阴霾一直存在，”ING资深策略师Benjamin Schroeder称。“评级上调则又锦上添花。”

加泰罗尼亚被罢黜的领袖普伊格蒙特同意西班牙中央政府召集的12月提前进行大选。

西班牙公债收益率跌至六周低位，报1.46%，10月下跌15个基点，录得年内最大月度跌幅。

高评级的德国10年期公债收益率本月下跌10个基点。意大利和德国公债收益率差在146个基点，为2016年10月以来的最低水平。西班牙和德国公债收益率差为约五周最低。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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