欧元债市：公债收益率攀升，因全球货币政策倾向趋于明朗

* 美联储仍在12月升息轨道上

* 英国央行10年来首次升息

* 法国和西班牙标售130亿欧元新债

路透伦敦11月2日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周四上涨，因英国央行十年来首次加息，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)亦按部就班料在年底升息。

西班牙和法国的公债标售亦略微推高了欧债收益率，继欧洲央行上周表示延长货币刺激措施后，多数欧元区公债收益率跌至数月低点。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，暗示联储12月再度升息在望。而与此形成鲜明对比的是欧央行偏于宽松的政策立场。

预计特朗普总统周四将提名鲍威尔为下任美联储主席，市场预期全球最大经济体未来货币政策路径的确定性增加。

英国央行周四宣布2007年以来的首次升息，逆转了去年英国公投决定脱欧后进行的紧急降息。英国央行称，预期未来三年仅需要“非常缓慢”地进一步升息。

“尽管今日的升息有象征性的重要意义，未来是一个非常小规模和逐渐的紧缩周期，”Aberdeen Standard首席经济学家Jeremy Lawson称。

德国10年期公债收益率最多上涨3个基点，至0.4%，之后回落至0.38%，因投资者聚焦英国央行在会议上表现出来的谨慎态度。

意大利10年期公债上涨1个基点，至1.81%，脱离周三触及的11个月低点1.79%。

法国和西班牙周四发行总金额约130亿欧元公债，给收益率增添上行压力，因投资者卖出为新债供应留出空间。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)