欧元债市：公债收益率上涨，受乐观数据和欧洲央行上调经济增长预估推动

* 欧洲央行上调经济增长预估

* 维持宽松货币政策承诺

* 大部分欧元区公债收益率走高

路透伦敦12月14日 - 欧元区公债收益率周四上涨，此前美国和欧洲发布的经济数据乐观，欧洲央行上调经济增长预估，令债市处于守势。

欧洲央行周四上调欧元区经济增长和通胀预估，但仍承诺只要需要就将继续提供刺激措施，预计2020年通胀仍将低于近2%的目标。

宽松货币政策政策承诺给二线国家公债提供支撑，西班牙和葡萄牙10年期公债与可比德国公债收益率差较前日缩窄约4个基点。

“我们从会议得到的信息是增长预估被大幅上调，但通胀仍将保持在低位，即使到了2020年，”荷兰银行固定收益策略师Kim Liu称。

今日多数时间，大多数欧元区公债收益率走高，德国10年收益率最高升3个基点，此前欧洲央行上调今年至2019年的增长预估。

欧洲央行维持主要利率不变，也维持明年从1月起将月度购债规模减半的计划不变。

尽管“减少购债规模但延长购债时间”的立场给债市提供支撑，但经济数据转强减弱了债市吸引力。

周四稍早，12月IHS Markit欧元区采购经理人指数(PMI)接近七年高位。

稍后，美国发布强于预期的零售销售数据，支撑了第四季经济稳固增长和美国联邦储备理事会(FED/美联储)将进一步升息的观点。(完) (编译 刘静；审校 母红)