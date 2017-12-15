欧元债市：希腊10年期公债收益率跌至2006年以来最低

* 希腊公债收益率跌至2006年以来最低

* 意大利公债收益率本周上涨21个基点

* 对预期意大利3月进行大选的不安情绪重压市场

* 惠誉评估葡萄牙评等

* 德债收益率触三个月低位

路透伦敦12月15日 - 希腊10年期公债收益率(殖利率)周五触11年低位，因近期的经济数据乐观，且与债主达成一项协议，鼓励投资者买入希腊公债。

希腊及其欧元区金主12月初就救助计划框架下希腊需要进行的改革达成初步协议，此举提振希腊在8月摆脱救助计划的希望。

希腊10年期公债收益率跌穿4%，为2006年以来首次，全日下跌21个基点。尾盘该收益率报3.95%。

意大利10年期公债收益率周五料录得7月以来最大单周涨幅，有关该国3月份大选的消息，促使投资者重新聚焦该国面临的政治风险。

意大利10年期公债收益率报1.80%。本周以来上涨约21个基点，料录得7月初以来最大单周涨幅。

意大利国会消息人士本周稍早告诉路透，国会将在圣诞节至元旦期间解散，为明年3月初的选举铺路，预计选举不太可能诞生明显的赢家。

这令投资者不安，造成意大利公债表现不如欧元区其他二线国家公债以及德债。

欧元区公债收益率全线下跌2-3个基点，此前欧洲央行坚持只要需要，将继续向区内经济注入资金的承诺。

葡萄牙公债在惠誉即将对该国进行评级评估前也受到关注，该国有望在周五晚些时候从主要评级机构中获得第二个投资级评级。

尾盘，葡萄牙10年期公债收益率报1.83%，稍早跌至1.761%。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)