欧元债市：葡萄牙公债涨势消退，此前因惠誉上调债信评级一度大涨

* 惠誉将葡萄牙信贷评等史无前例的上调了两个级距

* 惠誉给予葡萄牙BBB投资级别评等

* 葡萄牙公债可能很快能回到主要债券指数

* 德债收益率曲线为近六个月最平

路透伦敦12月18日 - 葡萄牙公债收益率(殖利率)周一触及2015年初以来最低，之后小幅反弹。上周五惠誉将葡萄牙主权信用评级史无前例的上调两个级距，提振了投资人的乐观情绪，带动葡萄牙公债一度大涨。

惠誉将葡萄牙长期外币发行人违约评等由“BB+”上调至“BBB” ，展望为稳定。

此次评等获上调意味着三大评级机构已有两家给予葡萄牙投资级评级，其公债或很快重返主要债券指数。

标准普尔9月上调葡萄牙评级后，投资者预期惠誉也将采取类似行动，但上调两个级距让许多人感到意外，并引发葡萄牙公债价格新一轮涨势。葡萄牙公债今年表现可圈可点。

在早盘交易中，葡萄牙10年期公债收益率大跌至1.73%，创下2015年初以来最低位。

在欧洲交易时段内，葡萄牙10公债收益率一度跌至远低于意大利10年期公债收益率水准，上次葡萄牙公债收益率低于意大利可比公债，还是在2010年初。

不过尾盘该收益率差明显收窄，葡萄牙10年期公债收益率回升至1.804%，意大利10年期公债收益率保持在1.81%。

另外，Tradeweb数据显示，德国公债收益率曲线为近六个月最平，30年期公债/两年期公债收益率差缩窄至178个基点，为6月底来最窄。(完) (编译 李军; 审校 刘静)