欧元债市：公债收益率上扬，德国30年期公债带头遭到抛售

* 德国30年期公债收益率上涨7个基点

* 美国可能本周通过税改议案

* 大多数欧元区公债收益率上涨5-6个基点

* 欧元区通胀预期创10个月高位

路透伦敦12月19日 - 德国期限最长的公债周二在欧元区债市带头遭到抛售，因美国经济数据强劲，预计本周美国国会将批准税改议案，德国计划明年增加债券发行量。

德国周二称，计划明年在资本市场借入比今年更多的资金，因明年将比今年偿还更多的债务。

德国债券发行机构称，计划出售160亿欧元30年期德债，高于今年的110亿欧元。

这是收益率曲线中预计明年供应将比今年增加的唯一部分。

在下午的交易中，德国30年期公债收益率上涨7个基点，至1.18%，势将录得近六周以来最大单日升幅。

“德国财政部将发行更多的30年期公债的事实，是市场走势给收益率曲线带来压力的原因之一，”荷兰银行利率策略师Kim Liu称。

大部分欧元区10年期公债收益率全日上涨5-6个基点，但分析师强调，年末市场交投清淡，放大了价格的波动幅度。

美国共和党控制的国会看起来本周几乎肯定会通过全面税改议案，此前两名尚未表态的共和党参议员周一同意支持总统特朗普力推的税改案。

共和党人士称，众议院定于周二1830GMT左右首先进行投票。参院共和党领袖麦康奈尔称，参院将在周二晚间对最终税改议案投票，总统有望最早周三签署法案。

美国公债收益率周二升至盘中高位，因11月美国独栋房屋开工意外升至13个月高位。

同时，欧元区一个关键的长期通胀预期指标升至10个月高位，至1.7%之上。(完) (编译 刘静；审校 母红)