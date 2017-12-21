欧元债市：西班牙公债收益率下跌，加泰罗尼亚将举行地方选举

* 加泰罗尼亚举行地方选举

* 西班牙政府希望选举能结束该地区的独立企图

* 西班牙公债收益率下跌

* 德债收益率守在近期高位附近

* 意大利和葡萄牙公债略微跑赢

路透伦敦12月21日 - 西班牙债券较德债收益率之差周四接近三个月最窄水平，加泰罗尼亚周四举行地方选举，西班牙政府希望可藉此结束该地区的独立企图。

美国和欧洲债市遭遇了两天的沉重卖压后，欧元区债券收益率持于数周高位附近，因美国众议院通过了税改方案。

加泰罗尼亚周四举行地方选举，西班牙政府希望可藉此除去独立派政党对加泰罗尼亚议会的掌控，并结束其独立运动。

虽然最后民调数据显示，独立派及统一派政党声势不相上下，但拥独派仍有可能取得实质多数地位。

“年底之前不能无视(选举)这个因素，”法国农业信贷银行的欧洲固定收益分析师Orlando Green称。“但分离主义运动已经被大幅削弱，将需要一次明确行动才能重振。”

西班牙10年期公债收益率下跌2个基点，至1.46%，较10月独立公投之后触及的高位下跌逾30个基点。

西班牙10年期公债与德债的收益率之差约为105个基点，为近三个月来最窄。

葡萄牙和意大利10年期公债收益率全日分别下跌4个基点，跑赢西班牙公债。

其他多数欧元区公债收益率日内持平至小幅下跌，守在近期高位附近。过去两日欧元区债市受到沉重打击，因德国明年增加债券发行量，美国经济数据强劲和美国税改议案得到国会批准。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)