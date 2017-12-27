重发-欧元债市：短期德债收益率上涨，因美债收益率曲线进一步趋平

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* 两年期德债收益率触及10月2日以来最高，至负0.668%

* 大多数欧元区10年期公债收益率下跌1-2个基点

路透伦敦12月27日 - 短期德国公债收益率(殖利率)周三触及两个半月高位，追随美债走势，隔夜美国可比公债收益率涨至2008年以来最高。

美债收益率曲线全年持续趋平，投资者消化通胀疲弱背景下指标利率上行情况。欧债也有同样趋势，市场预期欧洲央行将最终撤回刺激计划。

“我认为，在美国因素以及对欧洲央行有可能在2019年中期升息的预期推动下，预计德债收益率曲线将有所趋平，”德国中央合作银行(DZ BANK)策略师Christian Lenk称。 “不管怎样，投资者开始认为不会再看到负75个基点的(两年期德债)收益率，所以随着收益率在一定程度上趋于正常，为什么不了结获利呢?”他称。

据Tradeweb数据，德国两年期公债收益率周三涨2个基点至负0.668%，为10月2日以来最高水准。

德国两年期较10年期公债收益率之差缩窄至108个基点。

尽管德国两年期公债收益率仍深陷负值区域，但较今年初已大幅上涨，年初时低见负0.96%。

法国两年期公债收益率上涨2个基点，至负0.514%，接近7月以来的最高水平。

欧元区多数评级较高公债的10年券收益率周三下跌，因上周加泰罗尼亚选举中分离派获得胜利后，市场弥漫避险人气。

多数欧元区公债收益率跌0-1个基点不等，德国10年期公债收益率跌至0.41%。

但意大利10年期公债收益率上升4个基点，至1.9%，接近两个月高位。意大利计划周四标售多达70亿欧元公债。(完) (编译 刘静；审校 李军)