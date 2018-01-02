欧元债市：债市新年开局紧张不安，因欧洲央行回撤刺激计划

* 欧洲央行月度购债规模减半降至300亿欧元

* 本月债市有大量供应

* 德债收益率触及两个月高位

* 二线公债收益率差走阔

路透伦敦1月2日 - 整个欧元区的借贷成本周二上涨，因欧洲央行月度资产购买规模削减成为事实，而且一位欧洲央行官员的鹰派评论，加之数据强劲在2018年第一个交易日损及市场人气。

欧洲央行刺激举措最大受益者--二线国家公债首当其冲遭到抛售，意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率升6-10个基点，与德债收益率差走阔。

但即便是“核心”或者高评级公债收益率也无法面对卖压独善其身。德国10年期公债收益率触及两个月高位。

负责执行欧洲央行购债活动的执委科尔在周末向中国一家财经杂志表示，2.55万亿(兆)欧元刺激计划9月到期后“有可能”不会再度延长。

科尔的讲话表明，在经济走强以及通胀显现上升迹象背景下，非常规货币刺激接近尾声。

上周五公布的数据显示，德国2017年通胀率创五年最高水平。周二发布的一份调查显示，上月欧元区制造业活动以逾20年来最快步伐增长。

欧洲央行月度购债规模从600亿欧元降至300亿欧元。购债计划一直在支撑收益率。

去年10月欧洲央行宣布从今年1月起减少月度购债规模，而本月恰好有大量债券上市供应，可能给债市带来强大阻碍。

德国10年期公债收益率上升2.5个基点至0.46%，创10月末以来最高。德国30年期公债收益率上升近5个基点至1.31%，为11月中旬以来最高水平，尾盘跌至1.24%。

意大利总统宣布3月4日举行大选后，上周该国借款成本上升。意大利10年期公债收益率延续涨势，至两个月高点，略高于2%，在下午的交易中升近10个基点。

欧元区其他地区公债收益率大多上升2-4个基点，元旦假日过后市场交投清淡。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)