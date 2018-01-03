欧元债市：公债收益率下跌，受欧盟金融市场新规生效影响成交清淡

* 新的MiFID II金融规定生效

* 大多数欧元区公债收益率全日走低

* 爱尔兰透过银团发行10年期债券

* 欧洲央行管委诺沃特尼称2018年可能结束购债

路透伦敦1月3日 - 欧元区借款成本周三下跌，因欧盟金融市场全面改革规定生效，此前一日欧洲央行利率制定者发表了鹰派讲话。

德国10年期公债收益率下跌2个基点，至0.44%，离开周二触及的两个月高位。欧洲央行(ECB)管委科尔周末期间表示，欧洲央行刺激计划9月到期后“有可能”不会再度延长。

德国10年期公债收益率周三早盘持于两个月高位附近，此前欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼在德国的一家报纸也发表类似讲话。该收益率之后回落。

分析师称，德国市场出现大量债券赎回可以帮助解释收益率下跌。

其它多数欧元区核心公债收益率下跌1-4个基点，意大利和德国10年期收益率差缩窄至160个基点，因意大利公债收益率最多下跌6个基点至2.03%。

“价格下跌了很多，德债赎回，所以有很多现金回到了市场，”法国农业信贷银行欧洲固定收益策略师Orlando Green称。

爱尔兰周三启动年度融资行动，通过银团销售40亿欧元10年期新债，约占到2018全年发行目标的四分之一。

新金融工具市场指令(MiFID II)这个前所未有的透明度规定于周三生效，欧股和债市成交总体清淡。

根据新规，金融资产和工具的交易必须登记入册，银行、资产管理公司和交易员必须报告数万亿欧元交易的详细信息。

债券市场还关注日内晚些时候公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月会议记录。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)