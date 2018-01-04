欧元债市：西班牙公债收益率急挫，此前成功进行2018年首批标债

* 法国和西班牙售出近130亿欧元公债

* 西班牙公债收益率领跌，大多数欧元区公债收益率下跌

* 西班牙公债收益率录得11月7日以来最大单日跌幅

路透伦敦1月4日 - 西班牙公债收益率周四录得近两个月的最大单日跌幅，此前该国成功进行了今年首批标债。

西班牙售出了46亿欧元中长期公债，数量处于其目标区间的高端水平，之后大多数欧元区公债收益率转跌。

法国也进行了年内首批标债，售出略高于80亿欧元长期公债，尽管这一数量是该国债务机构目标区间的底部。

1月通常是欧元区一年中债务发行最忙的月份之一，分析师称，在标售前，投资者压低债券价格。

“看一下西班牙的标售，进行得不错，”荷兰安置银行高级利率策略师Martin van Vliet称。

“我听到的故事是，年初有资金配置到债市，我们看到的的确如此。”

新年第三天，也就是周三，爱尔兰透过银团发行了10年期债券，融资40亿欧元，占其2018年全年发债目标的大约四分之一。标售主要负责银行表示，有逾140亿欧元资金参与标售。

欧元区公债收益率周四持平至下跌6个基点，早盘上涨1-2个基点。

二线国家公债收益率领跌，西班牙10年期公债收益率下跌5个基点至1.55%，势将录得11月初以来最大单日跌幅。

西班牙与德国公债收益率差一度缩至约109个基点，为近一周最窄。

西班牙债市价格上涨效应外溢到其他二线国家公债，葡萄牙10年期公债收益率下跌6个基点，至1.94%。

德国指标10年期公债收益率跌至0.435%。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)