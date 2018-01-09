欧元债市：公债收益率走高，因新债供应和美日公债收益率升高

* 德国、荷兰和奥地利周二出售公债

* 三国公债收益率均高于12月中水平

* 日本央行买入模式推高美债收益率

路透伦敦1月9日 - 欧元区公债收益率周二走高，欧元区三个评级较高国家发行新债，且美、日公债收益率上涨。

10年期美债收益率触及10个月高位，20至40年期日本公债收益率触及一个月高位，此前日本央行减少了日本公债购买规模，燃点了日本央行今年可能缩减货币刺激政策的传闻。

“对这可能是日本央行减少购债前奏的担心是错位的，但这种担心今天上午确实推动了市场，加上日本薪资数据强劲，”瑞穗银行策略师Antoine Bouvet称。

美国和日本债市的抛售潮给欧元区公债收益率带来压力，恰巧今日该区域内三个国家进行今年以来的首次标售，葡萄牙和意大利也宣布通过银团发售公债。

德国、荷兰和奥地利售出逾35亿欧元公债，投资者的需求强劲。

意大利授权银行管理20年期新债出售，葡萄牙也将由银行出售10年期公债。

“葡萄牙宣布发债是预先提示过的，意大利也随后宣布发售20年期新债，市场需要消化的东西很多，”德国商业银行利率策略师Michael Leister称。

“我们看到的是市场难以维持之前交易的水准。”

尾盘，欧元区公债收益率全日上升2-5个基点，意大利公债收益率领涨。

意大利10年期公债收益率升5个基点，报2.03%，与指标德债收益率差从周一的155个基点扩至158个基点。

德国10年期公债收益率周二涨2.5个基点，至0.45%，远高于12月中旬水准0.30%。

荷兰10年期公债收益率亦走高，日内上涨2个基点至0.55%，且较12月低点高出约18个基点，在此同时奥地利10年期公债收益率过去一个月上涨18个基点至0.59%。

通常经济情势改善会导致投资人对于购买公债持审慎态度，因这可能导致欧洲央行提前结束购债计画的可能性升高。

但由于通胀仍未显现持续上扬，投资人会认为在这些水准买进高评级债券是安全的操作。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)