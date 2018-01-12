欧元债市：公债收益率下降，因欧央行管委魏德曼低调处理升息风险

* 德债收益率触及0.54%

* 德国联合政府协议提振人气

* 意大利10年期公债收益率下跌6个基点

* 其它欧元区公债收益率持平至下跌1-2个基点

路透伦敦1月12日 - 欧元区公债收益率周五下跌，德债收益率从五个月高位回落，此前欧洲央行一位高官的讲话淡化了近期升息的风险。

周四公债收益率大涨，因欧洲央行最新会议记录显示，决策者准备改变政策指引以反映出欧元区经济前景改善。

但德国央行总裁魏德曼周五晚些时候称，欧洲央行近期升息的风险较低。魏德曼通常是欧洲央行超宽松政策的最坚定批评者之一。

德国指标10年期公债收益率稍早触及五个月高位的0.54%，尾盘下跌2个基点，至约0.51%。

南欧公债市场跑赢，在德国总理梅克尔领导的保守阵营和社会民主党(SPD)周五同意正式的执政联盟谈判计划消息发出后，收益率进一步下跌。

德国组建执政联盟取得进展的消息将欧元推升至三年高位。

意大利10年期公债收益率跌8个基点，报1.98%，与可比德债收益率差盘中一度触及12月中以来最窄146个基点。

意大利公债收益率有望录得11月初以来最大单日跌幅。

西班牙10年期公债收益率全日下跌4个基点，报1.51%。

“在德国政局消息发布之际，今日这两个国家公债跑赢，”荷兰银行资深固定收益策略师Kim Liu称。

美国通胀数据强劲给欧元区公债收益率带来一些上行压力，但在魏德曼发表讲话后，影响很快消退。(完) (编译 刘静；审校 母红)