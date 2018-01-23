欧元债市：南欧公债上扬，西班牙/德国公债收益率差触及2010年来最窄

* 西班牙公债收益率触及七个月低位

* 对西班牙10年期新债的需求超过430亿欧元

* 西班牙/德国公债收益率差触及2010年来最窄

* 葡萄牙10年期公债收益率触及2015年4月以来最低

路透伦敦1月23日 - 西班牙公债与可比德债收益率差周二降至2010年以来最低，因近期西班牙和希腊评级被上调，且西班牙公债销售获强劲需求，提振市场人气。

周二对西班牙公债的需求强劲。二级市场上的10年期西班牙公债收益率跌至七个月低位，对新发行的10年期西班牙公债的需求超过430亿欧元，有望创下欧洲债市销售中的最高需求纪录。

其它南欧公债方面，10年期葡萄牙公债收益率触及2015年以来最低。意大利10年期公债收益率重挫至一个月低位。短期希腊公债收益率触及纪录低位。

“据报对10年期西班牙公债银团销售的兴趣相当强劲，这意味着即便在这批供应入市后，标售需求强劲的事实，也使西班牙/德国公债收益率差收窄，”荷兰合作银行的利率策略部主管Richard McGuire说。

10年期西班牙公债收益率盘中触及七个月低位1.34%，过去三日累计下跌12个基点。

根据路透数据，10年期西班牙/德国公债收益率差跌至约79个基点，为2010年4月以来最低。

上周五晚些时候，惠誉上调西班牙信用评级至A-，展望为稳定。

10年期葡萄牙公债收益率下跌6个基点，至2015年4月以来最低。可比意大利公债收益率盘中触及一个月低位1.879%。

10年期葡萄牙/德国公债收益率差触及2010年4月以来最低约118个基点。10年期意大利/德国公债收益率差触及12月中以来最低139.5个基点。

希腊两年和五年期公债收益率分别触及纪录低位1.21%和2.73%。

区内其它公债收益率基本持稳。(完) (编译 母红; 审校 李军)