欧元债市：债市有望录得逾一年来的最差月度表现

( )

* 德债收益率势将录得2016年10月以来最大月度涨幅

* 1月德债收益率涨26个基点

* 通胀下跌，但“核心”通胀上升

* 等待美联储会议结果

路透伦敦1月31日 - 欧洲和美国债市势将录得2016年底以来最差月度表现，这是债市大潮发生转变的迹象，因全球经济增强预示着超宽松货币政策时代的终结。

大部分欧元区公债收益率尾盘上涨。周三盘初收益率下跌，此前发布的数据显示欧元区通胀仍低于欧洲央行目标，且欧洲央行决策者科尔警告称仍需要货币刺激举措。

但尾盘，欧元区借贷成本全线升高1-3个基点。

1月，德国10年期公债收益率上涨26个基点，至0.692%，势将录得2016年10月以来的最大月度升幅。

德债收益率曲线接近约六个月来最陡，两年期和10年期收益率差从一个月前的106个基点升至约121个基点。

美国10年期公债收益率本周触及2014年4月以来最高，本月升近30个基点，有望录得2016年11月以来的最大月度升幅。

“货币政策看似与增长和通胀水平非常不一致，”Brandywine Global投资组合经理Anujeet Sareen称，“考虑到货币政策正常化进程，全球债市看似在收益率方面还不够高。”

本月全球债市收益率上涨的背景是经济数据增强，在欧元区，欧洲央行官员建议资产购买计划可能尽早结束。

1月欧元区19国通胀率跌至1.3%，12月为1.4%，但扣除能源和未加工食品价格的核心通胀同比从上月的1.1%回升至1.2%。

同时，预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在周三维持利率不变，但暗示今年晚些时候将逐步收紧货币政策。

周三，德国售出了32.04亿欧元五年期公债。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)