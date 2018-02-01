欧元债市：公债收益率上扬，美联储称对通胀上涨有信心

* 欧元区公债收益率上升2-3个基点

* 德国10年期公债收益率触及两年高位

* 法国和西班牙公债标售获强劲需求

路透伦敦2月1日 - 德国10年期公债收益率周四触及两年高位，欧元区公债收益率全线上扬，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示对美国通胀上涨抱有信心。

美联储周三维持利率不变，但称预计通胀将在今年攀升，表明联储仍可能在新任主席鲍威尔上任后于3月升息。

这推动美债收益率走高，欧元区公债收益率则追随美债走势。而此前因对欧洲收紧政策的预期，欧元区公债收益率本已经处于数年高位。

“美国长期收益率仍在上涨，这种涨势蔓延到了欧洲市场，尤其是德债。10年期德债目前受美国走势的影响盖过了受到本土经济的影响，”德国商业银行利率策略师Rainer Guntermann称。

德国10年期公债收益率创两年新高0.738%。

与此同时，路透数据显示，法国10年期公债收益率一度涨至1%，为2017年3月以来首次。

10年期美债收益率周四续升，持于上日触及的近四年高位2.75%附近。

欧债收益率普涨2-3个基点，法国和西班牙周四稍晚的公债标售受到市场的良好吸纳，但二线国家公债收益率继续下跌。

西班牙和德国10年期公债收益率差处于2010年4月以来最窄的68个基点，意大利与德国10年期公债收益率差处于2016年9月以来最窄的约124个基点。

与此同时，法国财政部售出了88亿欧元长期和超长期债，西班牙则售出了40.5亿欧元公债。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)