欧元债市：收益率上涨，因数据显示美国薪资增长强劲

* 美国薪资强劲增长提振通胀预期

* 欧元区公债收益率跟随美债收益率升高

* 德债收益率触及2015年9月以来最高

路透伦敦2月2日 - 欧元区公债收益率周五续升，此前发布的美国就业数据显示，美国薪资按年增幅为2009年以来最快。

美国1月就业岗位急增，薪资进一步增长，录得逾八年半来的最快年度增幅，提振今年通胀将升高的预期，因劳动力市场达到充分就业。

“这是一份非常强劲的报告，”Nikko Asset Management首席全球策略师John Vail称。

“薪资数据尤其不利于公债，因其表明通胀将升高。”

德国10年期公债收益率触及日高0.768%，全日升4个基点，之后在尾盘交易中回落至0.757%。

在数据公布后，英国10年期公债收益率跳升至1.609%，为2016年5月以来最高，日内升7个基点，3月英债期货续挫。

同时，10年期美债收益率升至2.854%，为四年来最高。

“美国和欧洲债市肯定有相关性，但需要记得这两个地区的动能完全不同，”瑞穗策略师Antoine Bouvet称。

“我们预计最终美债将跑输德债，两者的收益率差将进一步走阔。”

美国就业数据发布后，美国和德国10年期公债收益率差 略走阔，从之前的205个基点扩至207个基点，接近历史最阔水平。

欧央行管委、法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛周五称，欧洲央行货币政策目前正有信心有耐心地遵循着循序渐进正常化的路径发展，无论我们在9月结束还是以更加循序渐进的步伐逐步撤走这些举措，并非一个“关乎存亡的”严重问题。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)