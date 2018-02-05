欧元债市：公债收益率从高位回落，因全球债市抛售潮暂歇

* 欧元区公债收益率下跌1-2个基点

* 德国和美国10年期公债收益率从高位回落

* 美国就业报告带动的债市抛售潮暂歇

路透伦敦2月5日 - 德国长期公债收益率周一从约两年高位回落，因债市投资者在通胀回升忧虑带动的抛售潮后稍作喘息。

上周五发布的美国就业报告显示，美国1月就业岗位急增，薪资进一步上涨，创逾八年半以来最大同比增幅，助燃了通胀今年将加速，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)要更快加息的预期。

美国和德国10年期公债收益率周一欧洲交易时段盘初触及多年新高，但在缺乏新的刺激因素作用下，动能暂竭，公债收益率回落。

另外，欧洲央行总裁德拉吉在讲话中警告称，外汇市场波动可能给通胀带来障碍，他的讲话可能也令收益率下跌。

“市场仍在艰难地寻找平衡点，特别是努力评估收益率的上行空间，”德国商业银行利率策略师Michael Leister称。

德国10年期公债收益率下跌2个基点，至0.74%，离开了早盘触及的近两年半高位0.774%。德国30年期公债收益率持平，稍早触及两年高点1.429%。

两年期公债收益率日内小跌，两年与10年期公债收益率差处于2014年中期以来最宽。

10年期美债收益率报约2.84%，离开四年高点。

全球债市今年开局疲弱，因经济数据强劲和通胀压力攀升的迹象，令人们猜测主要央行可能会尽早撤走超宽松货币政策。

分析师称，当前，美债市场为欧洲债市确定基调，许多人预期10年期美债收益率将很快测试3%水平。(完) (编译 刘静；审校 李军)