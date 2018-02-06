欧元债市：收益率普降5-6个基点，股市大跌引发避险风潮

* 全球股市急挫提振避险需求

* 欧元区公债收益率普降5-6个基点

* 德债收益率势将创两个月最大单日跌幅

路透伦敦2月6日 - 欧元区公债收益率周二大跌，德国10年期公债收益率势将创两个月最大单日跌幅，因全球股市的卖压使得投资者纷纷进入债市避险。

欧元区公债收益率普跌5-6个基点，之前的几个交易日曾一度达到数年高位，因预期经济增速强劲和通胀率上升将促使央行撤回超宽松货币政策。

不过全球股市溃跌：周一美股跌逾4%，周二亚洲和欧洲股市跟进下跌。这一情况现在止住了债市的卖压。全球股市市值已自1月末的顶峰蒸发了逾4万亿美元。

德国指标10年期公债收益率一度跌至0.671%，日内跌幅为7基点，势将收在0.69%，该收益率周一曾触及逾两年高位0.774%。

美国10年期公债收益率脱离四年高位，低见2.648%。日本公债收益率在欧洲时段跌至近一个月低位0.065%。

“以避险情绪而论，可能对核心公债构成支撑，”比利时联合银行(KBC)市场研究主管Mathias van der Jeugt说。“但长期来讲债券将继续下跌，因为经济成长强劲，通胀在上升，并且央行正在迈向政策正常化。”(完) (编译 李军;审校 利棣儿)