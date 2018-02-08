欧元债市：公债收益率接近高位，受德国和美国支出前景所带动

路透伦敦2月8日 - 欧元区政府公债收益率周四进一步升向数年高位，因美国预算协议及德国组阁协议，均显示这两国的支出将会升高。

德国赞成支出的社会民主党(SPD)将在联合政府中掌管财政部；美国参议院领袖们则在周三达成协议，在未来两年将军事和国内计划的支出提高近3,000亿美元。

周四将有多位决策人士讲话，以及全球两大经济体如今预期在未来几年不再看紧荷包，投资人将观望利率决策者是否会因此而收紧货币政策。

“德国社会民主党(SPD)执掌财政部，意味着扩大社会支出，或许也会减少对南欧的限制立场，”德国中央合作银行(DZ Bank)策略师Daniel Lenz表示。

欧元区公债收益率在欧洲早盘普遍上涨1-2个基点，向多年高点回升；周二在股市大跌时，收益率曾短暂受到“避险”买盘的打压。

德国10年期公债收益率上涨1个基点至0.745%，向2月稍早触及的两年高点0.774%回升。多数欧元区其他公债收益率上涨1-2个基点。

昨晚美国10年期公债收益率涨至2.86%的高点。

周四稍晚数位央行官员即将发表讲话，包括欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛、执委普雷特达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗和费城联邦储备银行总裁哈克。(完) (编译 戴素萍/李春喜 审校 于春红/王洋)